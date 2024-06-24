Patnos'ta buğday tarlası yangında küle döndü

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Patnos'ta buğday tarlası küle döndü

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bir buğday tarlasında çıkan yangın nedeniyle tarla küle döndü.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde buğday tarlasının içinden geçen elektrik direğinden çıkan kıvılcım, kuru otlara sıçrayarak yangına yol açtı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin yoğun çabası üzerine yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.