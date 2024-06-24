Patnos'ta buğday tarlası yangında küle döndü - Son Dakika
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Patnos'ta buğday tarlası yangında küle döndü

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Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde bir buğday tarlasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tarlayı küle döndürdü. Yangının çıkış nedeni olarak elektrik direğinden çıkan kıvılcım gösterildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

24.06.2024 20:34
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Patnos'ta buğday tarlası küle döndü

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bir buğday tarlasında çıkan yangın nedeniyle tarla küle döndü.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde buğday tarlasının içinden geçen elektrik direğinden çıkan kıvılcım, kuru otlara sıçrayarak yangına yol açtı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin yoğun çabası üzerine yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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