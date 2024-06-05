Patnos'ta Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Patnos'ta Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Patnos Adalet Sarayı bahçesine fidan dikimi yapıldı.

05.06.2024 13:51
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5 Haziran Dünya Çevre Günü Patnos'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Dünya Çevre Günü dolayısıyla Patnos Adalet Sarayında, Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerin yapmış olduğu resim sergisinin ardından farkındalık oluşturmak için bahçeye fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Ağır Ceza Reisi Seyyit Ahmet Halhallı, 3. Jandarma Alay Komutanı Erden Eren, Emniyet Müdürü Aziz Çömez, Patnos Belediye Başkan Vekili Ali Ekber Değerli, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, öğrenciler kamu yöneticileri ve basın mensupları katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Patnos'ta Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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