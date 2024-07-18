Patpat ile otomobilin çarpışması sonucu vatandaşlar havaya uçtu

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Patpat ile otomobilin çarpışmayla vatandaşların havaya uçtuğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde patpat ile otomobil çarpışmasıyla 2 şahsın havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasında.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde, henüz kimliği belirlenemeyen 31 ABP 026 plakalı otomobil ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat ve Otomobil sürücülerine müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Çarpışman anında patpat yolculuk yapan 2 şahsın havaya uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.