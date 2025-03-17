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Patronunu Öldürmeye Çalıştı

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Dinleme cihazı yerleştiren güvenlik, patronuna saldırdı; polisler tarafından yakalandı.

17.03.2025 14:19
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Patronunun odasına dinleme cihazı yerleştirdi, yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı

Maltepe'de silahla iş yeri basan şahıs, içerisinde patronunun ve polislerin olduğu odanın kapısına defalarca ateş açtı

İSTANBUL - Maltepe'de bir lojistik firmasında özel güvenlik olarak çalışan şahıs, patronunun odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi.

Odasındaki cihazı fark eden patron, cihazı yerleştiren çalışanına işten çıkaracağını söylemesi üzerine öfkelenen şahıs silahını alıp iş yerine geldi. Patronunun odasına yönelen şahıs, kapının patron ve polisler tarafından kapatılması nedeniyle kapıya defalarca ateş açtı. Şahıs polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, firmada özel güvenlik olarak çalışan İlker Karataş, patronu Fehmi Karcı'nın odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Odasına yerleştirilen cihazı sonradan fark eden Karcı ise yaptığı araştırmada bu cihazı Karataş'ın yerleştirdiğini tespit etti. Karataş'ı odasına çağıran Karcı, yaptığının yanlış olduğunu ve kendisini işten çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine öfkelenen İlker Karataş, Karcı'yı silahla öldüreceğini söyleyerek hakaretlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı. Yaşananlar üzerine Fehmi Karcı polisi arayarak durumu anlattı. 'Silahlı tehdit' ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Karcı'nın odasına geçerek olay ile ilgili bilgi almaya başladı. Polislerden kısa süre sonra silahıyla iş yerine gelen İlker Karataş, Karcı'nın odasına doğru yöneldi. Silahlı şahsın odadan içeri girmemesi için kapı polisler ve Karcı tarafından kapatıldı. Bunun üzerine Karataş, kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı. Olay yerine takviye polis ekipleri, özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı. Şahsın ateşlediği kurşunlar iş yerinin camına isabet ederken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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