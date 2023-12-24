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Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika
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Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30\'a yükseldi
24.12.2023 - 22:30,
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Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerimizi ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yaşar Güler, Orgeneral, TSK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika


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