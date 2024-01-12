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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 5 Asker Şehit Oldu, 8 Asker Yaralandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 5 Asker Şehit Oldu, 8 Asker Yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi. Çatışmada 12 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 5 Asker Şehit Oldu, 8 Asker Yaralandı
12.01.2024 - 22:08,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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