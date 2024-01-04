Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Boyabatlı Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve diğer 11 şehit için Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun Boyabat Yeşilyurt köyünde bulunan baba ocağında gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programı öncesinde şehit ailesi ile bir araya gelen Vali Vekili Abdullah Şahin ve protokol üyeleri, şehidin ailesine taziyelerini ilettiler.

Ardından ülkenin birliği ve beraberliği uğruna şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunarak, tüm şehitler için dualar edildi.

Programa ayrıca, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Boyabat Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Ercan Okur, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP