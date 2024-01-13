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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldı. Şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi
13.01.2024 - 14:45,
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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları katıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin için Şırnak'ta tören düzenlendi. 23. Piyade Tümeni Komutanlığındaki törene Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu katıldı. Düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Yaşar Güler, Piyade, Tören, Savunma, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi - Son Dakika
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