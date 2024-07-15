Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Sığınakta Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Sığınakta Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Sığınakta bulunan mühimmatlar arasında RPG-7 roketatarlar, 12.7 mm mühimmatlar, patlayıcı düzenekler ve diğer malzemeler yer alıyor.

15.07.2024 17:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait olan sığınak tespit etti. Yapılan açıklamada tespit edilen sığınakta; 14 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 30 adet 12.7 mm mühimmatı, 7 adet basma EYP düzeneği, 7 adet infilaklı fitil ile tuzaklanmış EYP düzeneği, 17 adet sevk fişeği, 16 adet Alpha-fire, 3 adet eriş mayını, 1 adet hilti ucu, 2 adet şemsiye, 2 adet jelikan, çok sayıda pil bloğu ve EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiğini bilgisi verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Sığınakta Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Sığınakta Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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