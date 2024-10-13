Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Temizlendi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Temizlendi

Irak kuzeyinde yapılan operasyonda teröristlere ait bir mağara temizlendi, çok sayıda silah ele geçirildi.

13.10.2024 16:49
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendiğini açıkladı. Bakanlık, mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiğini belirtildi. Bakanlık, bölgede ele geçirilen malzeme ise şu şekilde paylaştı:

"1 adet RPG-7 tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet el bombası, 15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 adet sevk fişeği, 1 adet Yaesu telsiz, 2 adet dinleme cihazı, 2 adet hilti, 1 adet fotoğraf makinesi, 2 adet Kindle, 1 adet güç kaynağı, 2 adet jeneratör, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet lazer mesafe ölçme cihazı, 1 adet dürbün, çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler." - ANKARA

Kaynak: İHA

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