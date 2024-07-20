Pençe-Kilit Operasyonunda Yaralanan Piyade Yarbay Şehit Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pençe-Kilit Operasyonunda Yaralanan Piyade Yarbay Şehit Oldu

Pençe-Kilit Operasyonunda Yaralanan Piyade Yarbay Şehit Oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Demirkan'ın cenaze törenine birçok yetkili ve askeri personel katıldı.

20.07.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralandıktan 2 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara'da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 Temmuz günü icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında patlayan EYP sonucu yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 48 yaşındaki Yarbay Demirkan için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, ikindi namazını müteakip resmi cenaze töreni düzenlendi. Namazın ardından şehidin al bayraklı tabuta sarılı naaşı top arabasına taşındı ve Cebeci Asri Mezarlığı Şehitliğine götürüldü. Demirkan'ın iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, kara, hava, deniz komutanları, emniyet müdürleri, polis ve askeri personeller katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Piyade, Eyp, Tören, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Operasyonunda Yaralanan Piyade Yarbay Şehit Oldu - Son Dakika


18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
15:35 Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
14:09 Adres bu sefer İstanbul Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi Adres bu sefer İstanbul! Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
17:21 Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
16:55 İran’da etkili olan toz fırtınaları bal arılarının yüzde 80’ini yok etti İran'da etkili olan toz fırtınaları bal arılarının yüzde 80'ini yok etti
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
14:00 Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 19:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonunda Yaralanan Piyade Yarbay Şehit Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement