Pençe Kilit'te şehit: Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal - Son Dakika
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Pençe Kilit'te şehit: Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal

30.06.2026 14:11
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Pençe Kilit Harekatı'nda askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Cenazesi 1 Temmuz'da Aksaray'da toprağa verilecek.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan Aksaraylı uzman çavuş kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

Kaza, 22 Mayıs'ta Pençe Kilit Harekat bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede askeri aracın kaza yapması sonucu Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Aksaraylı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınan uzman çavuş daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 gün sonra şehit düştü.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, şehidin cenazesinin 1 Temmuz Çarşamba günü öğle namazını müteakip Ulu Caminden kaldırılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan, Aksaray nüfusuna kayıtlı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal 22 Mayıs 2026 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçiğimiz, ileri tetkik ve tedavisi amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Ankara'da tedavisi devam eden kahraman Uzman Çavuşumuz Abdurrahman Hilal, hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimizin cenazesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü öğle namazını müteakip Aksaray Ulu Camii'nde düzenlenecek resmi cenaze töreninin ardından Aksaray Şehitliği'nde ebediyete uğurlanacaktır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe Kilit'te şehit: Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal - Son Dakika

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