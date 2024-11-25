Pençe-Kilit'te Terörist Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit'te Terörist Malzemeleri Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

25.11.2024 23:55
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Pençe Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan Komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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