Pendik cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Pendik cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nihat Salih'in cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Bilal D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti ve olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Beyaz kova ve kan izleri de kriminal incelemeye gönderildi.

29.05.2024 18:26
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Pendik cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Bilal D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşe giderken yolda beyaz kova gördüm onu çöpe attım olayla bir ilgim yok dediği öğrenildi. Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin başı bulunduğu ortaya çıktı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli Bilal D.'nin evinde de kan izleri arandı.

İstanbul Pendik'te önce gün ortaya çıkan kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D.'yle ilgili soruşturma derinleştirildi. Tüyler ürperten vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve bir kesik kol görmesiyle ortaya çıktı. Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri B.D.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde, Bilal D., kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden Bilal D.'nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih'in parçalanmış cesede ait kafası bulunduğu ortaya çıktı.

Beyaz kova ve kanlı battaniye kriminale gönderildi

Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Bilal D.'nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih'in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih'in DNA'sının olup olmadığı incelenecek. Takke ve kanlı battaniye de şüpheli Bilal D.'nin izleri aranacak.

Adliyeye sevk edildi

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Bilal D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi .Şüphelinin emniyetteki ifadesinde işe giderken çöp gördüm onu çöpe attım. Kovanın içinde ne vardı bilmiyorum benim olayla bir alakam yok dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Pendik, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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