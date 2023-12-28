Pendik'te araçların üzerine çimento döken kamyon sürücüsüne 4 bin 559 TL ceza

İSTANBUL - Pendik'te şoförünün ani fren yapmasıyla hafriyat kamyonundaki çimento, park halindeki servis minibüsüne ve yoldaki otomobilin üzerine döküldü. Polis tarafından yakalanan sürücüye 4 bin 559 TL para cezası kesildi.

Pendik'te yaşanan olayda, çimento yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonun dorsesinde bulunan çimento, park halindeki servis minibüsüne, seyir halinde bulunan otomobilin üzerine ve yola döküldü.

Olay sonrası B.D. isimli kamyon sürücüsü aynı gün polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücü hakkında Trafik kazasına karışanların yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması maddesinden bin 979 TL, yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, kayacak, akacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek maddesinden 909 TL, farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak maddesinden bin 671 TL olmak üzere, toplam 4 bin 559 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca B.D. isimli sürücü hakkında "Trafiğin Güvenliğini Kasten Tehlikeye Düşürmek" ve "Mala Zarar Vermek" suçlarından adli işlemler başlatılırken hafriyat kamyon trafikten men edildi.