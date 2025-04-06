Pendik'te Bina Bahçesi Çöktü

Pendik'te 4 katlı binanın bahçe zemini çöktü

İSTANBUL - Pendik'te dört katlı binanın bahçe zeminin bir bölümü çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Toros Sokakta meydana geldi. Kentsel Dönüşüm kapsamına alındığı öğrenilen 4 katlı apartmanın bahçe giriş zemininin bir bölümü bilinmeyen bir nedenle bodrum katına çöktü. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu herhangi bir tahliye yapılmadı. Zeminin çöktüğünü gören bina sahibi S.D. gözyaşlarına hakim olamadı.

"Sesin ne olduğunu anlamadık"

Apartman sakinlerinden Erdal Soylu, "Evde çocuklarla sohbet ediyorduk. Aradan 15-20 dakika geçti. Bir ses geldi. Sesin ne olduğunu anlamadık. Yakınımızda kentsel dönüşüm var, sesin oradan geldiğini zannettik. Sonra aşağı baktık, binanın yan tarafında çökme olmuş. Yaralı yok, çöken zeminin altı boşluk. Demirler çürümüş, binadan bağımsız yapılmış. Binada sıkıntı yok. Bodrum olarak kullanılıyordu. Burası kentsel dönüşüme girdi. Ekipler inceleme yaptı, binada tahliye olmadı" dedi.