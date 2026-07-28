Pendik\'te Deterjan Fabrikasında Yangın

Pendik'te deterjan üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay saat 19.40 sıralarında Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı binanın giriş katındaki deterjan üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.