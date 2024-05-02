Pendik'te Ailesiyle Sorun Yaşayan Genç Kadın Araçlara Saldırdı - Son Dakika
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Pendik'te Ailesiyle Sorun Yaşayan Genç Kadın Araçlara Saldırdı

Pendik Velibaba Mahallesi'nde ailesiyle sorunlar yaşayan genç kadın, hıncını park halindeki araçlardan çıkararak camları ve aynaları kırdı. Mahalle sakinleri tarafından güçlükle sakinleştirilen kadına, araçları zarar gören vatandaşlar şikayetçi oldu.

02.05.2024 10:35  Güncelleme: 10:36
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Pendik'te iddiaya göre, ailesiyle sorunlar yaşayan genç kadın hıncını araçlardan çıkardı. Mahallede park halinde bulunan araçların camlarını ve aynalarını kıran kadın, mahalle sakinleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Araçları zarar gören mahalle sakinleri kadından şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle sorunlar yaşayan genç kadın hıncını mahallede park halinde bulunan araçlardan çıkardı. Kadın yerde bulduğu taşlarla araçlara saldırdı. Araçlara taş savuran genç kadın, araçların camlarını parçaladı, aynalarını kırdı. Mahalle sakinleri, kadını sakinleştirmekte zorlanırken, araçları zarar gören vatandaşlar kadından şikayetçi oldu. Öte yandan, kadının araçlara saldırma anı ve vatandaşların kadına müdahale etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Ailesiyle Sorun Yaşayan Genç Kadın Araçlara Saldırdı - Son Dakika

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