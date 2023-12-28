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Pendik'te Kamyonun Dorsesindeki Çimento Araçların Üzerine Döküldü - Son Dakika
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Pendik'te Kamyonun Dorsesindeki Çimento Araçların Üzerine Döküldü

Pendik'te ani fren yapan hafriyat kamyonunun dorsesindeki çimento yoldaki araçların üzerine ve yola döküldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik\'te Kamyonun Dorsesindeki Çimento Araçların Üzerine Döküldü
28.12.2023 - 20:18,
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Pendik'te ani fren yapan kamyonun dorsesindeki çimento araçların üzerinde böyle döküldü

İSTANBUL - Pendik'te ani fen yapan hafriyat kamyonunun dorsesindeki çimento yoldaki araçların üzerine ve yola döküldü. Park halindeki bir minibüsün ön kısmı çimentoyla kaplanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te yaşanan olayda, çimento yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonun dorsesinde bulunan çimento, park halindeki servis minibüsüne, seyir halinde bulunan otomobilin üzerine ve yola döküldü. Servis minibüsünün ön kısmı çimentoyla kaplandı. Hafriyat kamyonunun şoförü ise gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. O ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Kamyonun Dorsesindeki Çimento Araçların Üzerine Döküldü - Son Dakika


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