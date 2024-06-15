Pendik'te Kaybolan 15 Yaşındaki Nisanur İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Pendik'te Kaybolan 15 Yaşındaki Nisanur İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Pendik'te yaşayan 15 yaşındaki Nisanur Dolu, karnesini aldıktan sonra evine dönmedi. Ailesi tarafından haber alınamayan Nisanur için polis ve gönüllü arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Gönüllü arama kurtarma ekibi lideri, Nisanur'un kaybolduğu saatlerde okul çıkışında olduğunu belirtti ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ailesi, Nisanur'un arkadaşlarına veya akrabalarına gitmediğini belirtti ve polis ekipleri kaçırılma ihtimalini de değerlendiriyor.

15.06.2024 21:09
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Pendik'te yaşayan 15 yaşındaki Nisanur Dolu karnesini aldıktan sonra kayboldu. Haber alınamayan Nisanur'u arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pendik 700. Yıl Ortaokulu'nda okuyan 15 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Nisanur Dolu, dün karnesini almak üzere evden çıktı. Karnesini alan genç kız bir daha eve dönmedi. Bunun üzerine eve dönmeyen Nisanur için ailesi polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ve gönüllü arama kurtarma ekipleri Nisanur için detaylı arama çalışması başlattı.

Gönüllü arama kurtarma ekibi lideri Volkan Kılıç, "Nisanur, 13.00 civarında kaybolmuş. Okulun çıkışında karne aldıktan sonra kaybolmuş. Olay bize sabah intikal etti, okulda görevli olan bir öğretmen bizi aradı Nisanur'un kaybolduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine biz ailesiyle iletişim kurduk. Babasıyla daha sonra bulunduğumuz Kurtköy bölgesinde bütün duraklarda ilan çalışması başlattık. Daha sonrasında yine vatandaşa sormak üzere bir çalışma başlattık. Şu anda tabii kamera kayıtlarından birkaç bilgi aldık, bunun üzerine çocuk şube soruşturma ve çalışma yürütüyor. Bizler de onlara destek veriyoruz. Bulunduğumuz yer Çamlık bölgesi gelen ihbarlar bu bölgede. Buradaki çalışmalarımızı biraz daha sürdüreceğiz eğer kendisini burada bulamazsak Aydos tepesinde ve diğer ilgili şeyler de illerde de çalışma başlatmak üzere medya sayesinde duyuracağız. İnşallah en kısa sürede Nisanur kardeşimizi bulacağız" diye konuştu.

Kılıç, "Biz ailesiyle görüştük böyle şeyler olabiliyor karnesi zayıf olan öğrenciler korku nedeniyle kısa bir sürede olsa evden ayrılabiliyor. Arkadaşını veya akrabasına gidebiliyor ama ailesi kesinlikle böyle bir şey olmadığını söylediler. Arkadaşlarından aldığımız bilgiye göre de böyle bir şey yok. Birkaç ihtimal üzerine duruyoruz ama biz öncelikli olarak çalışmalarımızı kaybolması üzerine, daha sonra da tabi kaçırılmış da olabilir. Emniyet birimleri onun üzerine de duruyor çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Kaybolan 15 Yaşındaki Nisanur İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Kaybolan 15 Yaşındaki Nisanur İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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