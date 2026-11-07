Pendik'te polisten kaçan sürücüye 10 ihlalden 770 bin 381 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Pendik'te polisten kaçan sürücüye 10 ihlalden 770 bin 381 TL ceza kesildi

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Pendik\'te polisten kaçan sürücüye 10 ihlalden 770 bin 381 TL ceza kesildi
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Pendik'te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamacanın ardından Sülüntepe'de yakalandı. 10 farklı ihlal yaptığı belirlenen sürücüye 770 bin 381 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Pendik'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Trafikte çok sayıda kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüye toplam 770 bin 381 TL idari para cezası uygulanırken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, 7 Kasım 2026 tarihinde saat 00.25 sıralarında Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından seyir halinde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında bir araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç, Sülüntepe Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün M.Ç. (28) olduğu belirlendi.

10 farklı ihlalden 770 bin 381 TL ceza kesildi

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sürücünün dur ihtarına uymamak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, çekme belgeli araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, uygun ışık donanımı bulundurmamak, makas atmak, ters yönde seyretmek, drift yapmak, kornası bozuk veya teknik şartlara aykırı araç kullanmak ve ses sistemiyle ilgili kuralları ihlal etmek suçlarından toplam 770 bin 381 TL idari para cezası uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Adliyeye sevk edilecek

Yakalanan sürücü M.Ç. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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