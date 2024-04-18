Pendik'te Yol Verme Tartışması: Taksinin Önü Kesilerek Darp Edildi

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Pendik'te yol verme meselesi yüzünden taksinin önünü keserek, trafikte darp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik'te dün gece Bahçelievler Mahallesi D-100 Tuzla yönü Pendik Köprü altında, M.K.(28) ticari taksi ile seyir halindeyken otomobil sürücüsü O. Ö. ile yol verme meselesinden tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü O.Ö. daha sonra bir süre sonra taksi şoförünün önünün keserek kavgaya tutuştu. Polis ekiplerinin çalışmaları otomobil sürücü O. Ö. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan otomobil sürüsü hakkında "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL