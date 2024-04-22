Pendik'teki yol verme kavgasında bıçak çeken şahıs yakalandı - Son Dakika
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Pendik'teki yol verme kavgasında bıçak çeken şahıs yakalandı

Pendik'te trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü, kamyon şoförünün üzerine bıçakla yürüdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte emniyet mensupları çalışma başlattı ve bıçak çeken şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

22.04.2024 20:15
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Pendik'teki yol verme kavgasında bıçak çeken şahıs yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te trafikte otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü arasındaki yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsünün bıçakla kamyon şoförünün üzerine yürüdüğü görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntüleri inceleyen emniyet mensuplarının çalışması sonucu bıçak çeken şahıs yakalandı.

Olay 20 Nisan Cumartesi günü Pendik Harmandere Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre otomobil sürücüsü ile kamyon şoförünün yol verme tartışmasının kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile otomobil sürücüsü D.T tartıştığı F.K'nın bıçak çekerek tehdit ve hakaretlerle üzerine yürüdü. F.K'nın olayı video kaydına alması ve görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda D.T yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında "Tehdit hakaret" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 21 Nisan Pazar günü sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Pendik, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'teki yol verme kavgasında bıçak çeken şahıs yakalandı - Son Dakika

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