Pendik TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Pendik TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Pendik'te seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobilin çekicinin yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

05.03.2024 05:49  Güncelleme: 05:52
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Pendik TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Pendik'te otomobil yayalara çarptı, 4'ü aynı aileden olan 5 kişi öldü

İSTANBUL - TEM Otoyolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Pendik mevki Sultanbeyli güzergahında meydana geldi. İddiaya göre Soner Kurt kontrolündeki 35 KD 5720 plakalı otomobil TEM Otoyolu Pendik mevkiinde ilerlerken, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur ve Ecrin Okur hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kapatıp kontrollü bir şekilde düzeni sağladı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 5 kişi morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin çekicinin yardımı yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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