Peru'da uyuşturucu yetiştiriciliği ve kaçakçılığıyla tanınan bir bölgede helikopter kazası meydana geldi; kazada 8 askeri personel hayatını kaybetti.

Peru'nun Apurimac, Ene ve Mantaro nehirlerinin vadisinde (VRAEM) tahliye görevi yürüten askeri helikopter, Sanabamba kasabası yakınlarına düştü. Peru Savunma Bakanlığının açıklamasında, 8 askeri personelin hayatını kaybettiği ve tek kurtulanın pilot olduğu ifade edildi. Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği aktarıldı.

Genellikle "Kokain Vadisi" olarak anılan ve ülkenin en büyük koka yetiştirme vadisi olarak bilinen bölgede çeteler faaliyet gösteriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Peru, Kolombiya ile birlikte dünyanın en büyük kokain üreticileri arasında yer alıyor.