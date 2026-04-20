Peskov'dan ABD-İran Gerginliği Açıklaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peskov'dan ABD-İran Gerginliği Açıklaması

Peskov\'dan ABD-İran Gerginliği Açıklaması
20.04.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini ve tırmanmanın önlenmesini umuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi ikametgahı olan Kremlin Sarayı'nın Sözcüsü Dmitriy Peskov iç ve dış siyasete ilişkin açıklamalar yaptı. Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran gerginliğine değinen Peskov, "Biz, müzakere sürecinin gerçekten devam edeceğini ve bu sayede askeri bir senaryoya doğru daha fazla tırmanmanın önlenmesini umuyoruz. Aksi takdirde hem bölgedeki güvenlik hem de dünya ekonomisi için çok daha olumsuz sonuçlar doğabilir" dedi.

Moskova'nın şu anda Orta Doğu'daki müzakere sürecinde arabulucu konumunda olmadığını belirten Peskov, "Daha önce de çeşitli seviyelerde defalarca ifade edildiği gibi, barışçıl bir çözüme ulaşılması ve ilgili bir anlaşmaya varılması için gerekli her türlü desteği sağlamaya elbette hazırız" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki durum ile Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeleri değerlendiren Dmitriy Peskov, "Görüyoruz ki Körfez'deki durum hala çok kırılgan ve öngörülemez" şeklinde konuştu.

Rusya'nın dünya enerji piyasalarında sorumlu ve çok önemli bir aktör olduğuna değinen Dmitriy Peskov, "Rusya, dünya enerji piyasalarında sorumlu ve çok önemli bir aktör olmaya devam ediyor, piyasalar şu anda en iyi zamanlarını yaşamıyor. ve elbette, diyebiliriz ki, Rusya'nın payını dikkate almamak ve göz ardı etmek çok zor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Kremlin, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:11:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.