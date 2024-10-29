İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan (Kod adlı) İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi (Kod adlı) Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler Siirt ili Pervari kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'GÜRZ-24' operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › PKK'lı Teröristler Siirt'te Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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