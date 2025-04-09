Polat Kardeşler Üzerine Uyuşturucu Raporu

Dilan Polat ile Engin Polat'ın uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

İSTANBUL - Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu uyuşturucu kullanıldığı iddiasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda, Dilan ve Engin Polat'ın kan ve idrarlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Şubat tarihinde sosyal medyada Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlenirken, şüpheliler gözaltına alınmış, daha sonra da serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunmadığı belirtildi

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda, Dilan ve Engin Polat'a ait kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etkin maddelerinin bulunmadığı belirtildi.