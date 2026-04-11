Polatlı'da Dökülen Soğanlar İçin Soruşturma
Polatlı'da Dökülen Soğanlar İçin Soruşturma

11.04.2026 19:56
Ticaret Bakanlığı, Polatlı'da boş araziye dökülen soğanlar için inceleme ve soruşturma başlattı.

Ticaret Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde boş araziye dökülen soğanlar için çalışma başlattığını açıkladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye dökülen tonlarca soğan, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Çevre kirliliğine ve ciddi bir gıda israfına yol açan görüntülerin İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, olayın ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Polatlı'ya geldi. Bakanlık yetkililerine, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Söz konusu arazide yapılan incelemelerde, dökülen ürünlerin miktarı, kaynağı ve sorumluların tespitine yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Vatandaşlar ise hem çevreye verilen zarar hem de ekonomik değeri olan gıda ürünlerinin israf edilmesine tepki gösterdi. Olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını isteyen ilçe sakinleri, benzer durumların tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını talep etti.

Yetkililerin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü ve elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

