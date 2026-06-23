Polatlı'da Feci Kaza: 4 Ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazadaki ölü sayısı 4'e yükseldi.

Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak bir kamyona arkadan çarpmış ve araç içerisindeki Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal olay yerinde hayatını kaybetmişti. Araçtan ağır yaralı halde çıkarılan Şükran Yanok ise kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayda can kaybı sayısı dörde yükselirken kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı. - ANKARA