Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Geniş Video İzle

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde görülen esrarengiz cisim merak uyandırdı. Vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu öne sürdü.

31.01.2025 20:53  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti.

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

PARLAK VE YUVARLAK

Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü.

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

VATANDAŞLAR PEŞİNE DÜŞTÜ

Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Polatlı, ankara, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Özlem Çağlıyan:
    Arayin belki bulup köşeyi dönersiniz. 6 1 Yanıtla
  • ELİF DEMİRCÎ:
    bursa semalarında hep var ,kutup yıldızı süsü verilerek dolanıyor yavaş yavaş 2 2 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    İstediği kadar yüksekte olsun. Sağolsun AKP ve sayın Bayraktar da teknoloji kapazitât var çok şükür. Peki Şihape' de ne var, vergileri ne yapıyor :) 1 3 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Allah'ü Teâlâ akıl fikir versin.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 01:41:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.