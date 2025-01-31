Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti.
Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü.
Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü - Son Dakika
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