Polatlı\'da Komşu Cinayetine Kurban Giden Hazal Delal Gencer Son Yolculuğuna Uğurlandı

3.Sayfa

Polatlı'da çocuklarının gözü önünde komşu cinayetine kurban giden Hazal Delal Gencer (33), son yolculuğuna uğurlandı.

29 Eylül'de halı çırpma kavgasında komşusu Hasan Kamış'ın bıçaklaması sonucu öldürülen 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Hazal Delal Gencer, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP Polatlı İlçe Başkanı Melih Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede cinayete kurban giden kadının küçük oğlu annesinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü cami etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. - ANKARA