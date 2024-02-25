Kaza sonrası savrulan otomobil bariyerlere saplandı! Anne ve baba öldü, kızları yaralandı - Son Dakika
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Kaza sonrası savrulan otomobil bariyerlere saplandı! Anne ve baba öldü, kızları yaralandı

Ankara'nın çarpışan otomobillerden birinin savrularak bariyerlere saplandığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı.

25.02.2024 07:54  Güncelleme: 08:31
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde çarpışan otomobillerden birinin bariyerlere saplandığı kazada, Elif ve Şahin Çelik çifti yaşamını yitirdi, kızları ise yaralandı.

SAVRULARAK BARİYERLERE SAPLANDI

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Can A. yönetimindeki 16 TB 664 plakalı otomobil, Şahin Çelik yönetimindeki 06 PUE 51 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan 06 PUE 51 plakalı otomobil bariyerlere saplandı.

Kaza sonrası savrulan otomobil bariyerlere saplandı! Anne ve baba öldü, kızları yaralandı

ANNE VE BABA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aileyi sıkıştıkları otomobilden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Şahin Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elif Çelik ile kızı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası savrulan otomobil bariyerlere saplandı! Anne ve baba öldü, kızları yaralandı

GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çiftin, kazada yaralanan ve tedavisi devam eden kızlarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer otomobilin sürücüsü Abdullah Can A., ifadesi için jandarma merkezine götürüldü.

Kaza sonrası savrulan otomobil bariyerlere saplandı! Anne ve baba öldü, kızları yaralandı
Kaynak: DHA

Polatlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaza sonrası savrulan otomobil bariyerlere saplandı! Anne ve baba öldü, kızları yaralandı - Son Dakika

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