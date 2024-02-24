Polatlı'da mezarlık ziyaretinden dönen araçlar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Polatlı'da mezarlık ziyaretinden dönen araçlar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Polatlı\'da mezarlık ziyaretinden dönen araçlar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde mezarlık ziyaretinden dönen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Berat Kandili dolayısıyla mezarlığa yakınlarına dua etmek için gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

24.02.2024 22:54  Güncelleme: 22:56
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada mezarlık ziyaretinden gelen 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Polatlı'ya bağlı Karahamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Can A. yönetimindeki 16 TB 664 plakalı otomobil ile Şahin Çelik idaresindeki 06 PUE 51 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi savrulan araç bariyerle saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, Şahin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, anne Elif Çelik ise kaldırıldığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan küçük kızın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mezarlık ziyaretinden dönüyorlardı

Öte yandan, İHA muhabirinin aldığı bilgilere göre, ailenin babası 2 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kazada ölen Şahin Çelik ve annesi Elif Çelik ise Berat Kandili dolayısıyla mezarlığa yakınlarına dua etmek için gittiği ve Polatlı'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da mezarlık ziyaretinden dönen araçlar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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