Polatlı'da Soğan Deposu Kavgası

Polatlı'da, soğan işçilerinin çalıştığı depoda çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde, soğan işçilerinin çalıştığı depoda çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Aniden başlayan saldırıyla ortalık karıştı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir soğan deposunda çalışan işçiler arasında çıkan kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, depoya aniden gelen bir kişinin diğer işçiye saldırmasıyla ortalığın bir anda karıştığı görülüyor.

Henüz nedeni belirlenemeyen tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, diğer işçilerin ise kavgayı ayırmak için araya girdiği görülüyor.