Polatlı'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
22.03.2026 19:42
E-90 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Ankara'nın Polatlı ilçesi E-90 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, İstiklal Mahallesi E-90 karayolu Ankara istikameti Eskişehir yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem K. idaresindeki 19 AFB 188 plakalı araç, önünde seyreden Ergün P. kontrolündeki 06 EZS 580 plakalı araca arkadan çarptı. Agah K.'nin kullandığı 06 BNB 648 plakalı araç ile Göksel Evsen yönetimindeki 10 RK 210 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazada sürücü Adem K. ile araçta yolcu olarak bulunan Büşra D. ve Asil D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
