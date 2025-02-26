Polis 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçtı

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"Dur" ihtarına uymadı, aracını polislerin üstüne sürdü

EDİRNE - Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp olay yerinden kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, lastiklerine ateş açılarak durduruldu.

Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri T 7454 KK Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobili ekibin üstüne sürerek olay yerinden kaçmaya başladı.

Polis ile şüpheli arasında kilometrelerce kovalamacanın yaşandığı esnada, polis ekipleri aracın lastiklerine ateş açtı. Aracın sol lastiği patlayınca aracı durdurarak terk eden sürücü koşarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.