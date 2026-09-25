Polis ekip aracına çarpan motosikletteki 2 kişi Kahramanmaraş\'ta yaralandı

Kahramanmaraş'ta motosikletin polis otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi polislerin yaptığı kazada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası trafik polisleri inceleme başlattı.