Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 351 öğrenciye yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

"ÇOGEP Hep Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında Akşemsettin İlkokulu, Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu, Binali Yıldırım Ortaokulu ve Melikşah İlkokulunda düzenlenen etkinliklerde öğrencilere genel güvenlik kuralları, güvenli trafik bilinci, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı ve akran zorbalığı konularında bilgi verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen çalışmayla çocukların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün, çocukların güvenli ve bilinçli bir geleceğe hazırlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.