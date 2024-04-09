Polis haftasında hazırlanan video büyük beğeni topladı

Kartal'da Kentsel Dönüşüme Verilen Metruk Bina Alev Alev Yandı, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kartal Esentepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binada çıkan yangın sonucunda yaşlı bir adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yangın, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş yakılmasıyla başladı ve tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.