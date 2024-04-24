Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı - Son Dakika
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Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı

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Çorum'da intihar etmek için aydınlatma direğine çıkan 58 yaşındaki adamı, itfaiye aracının sepetine çıkan polis memuru belinden kavrayarak kurtardı.

24.04.2024 06:17  Güncelleme: 06:25
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Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı

ÇORUM - Çorum'da intihar etmek için aydınlatma direğine çıkan 58 yaşındaki adamı, itfaiye aracının sepetine çıkan polis memuru belinden kavrayarak kurtardı.

Olay Kale Mahallesi Kale 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen İ.K. sokak üzerindeki aydınlatma direğine çıktı. İ.K.'yi direkte gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, bu sırada itfaiye aracının sepetine çıkan bir polis memuru, şahsın dalgınlığını fırsat bilerek İ.K.'yi belinden tutarak sepet içerisine çekti. Aşağıya indirilen şahıs olay yerindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Çorum, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı - Son Dakika

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