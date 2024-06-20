Polise şiddet gösteren alkollü şahıs adliyeye sevk edildi

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Kırıkkale'de alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye atan bir sürücü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve polisi darp etmek suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Haziran Çarşamba günü akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki Çalılöz Köprüsü'ndeki alt kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren Ö.T., vatandaşların ihbarı üzerine trafik ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Yasal işlemler sırasında alkollü sürücü taşkınlık yaparak önce polise şiddet uyguladı, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Alkollü sürücü, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen Ö.T., Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. - KIRIKKALE