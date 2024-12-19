Polisten kaçan motosikletli kaza yaparak yaralandı

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Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken meydana gelen kazada yaralanan motosikletli hastanede tedaviye alındı.

Olay, Hisar Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi Karaman Kalesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (17) yönetimindeki 70 ABS 610 plakalı motosikletli polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu motosikletli genç, kavşakta bir otomobile çarparak durdu. Kovalamacada bir polis aracı da kaza yaparak hasar aldı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN