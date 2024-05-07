Polonya'da Bakanlar Kurulu Toplantısında Dinleme Cihazı Bulundu - Son Dakika
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Polonya'da Bakanlar Kurulu Toplantısında Dinleme Cihazı Bulundu

Polonya'nın Katowice şehrinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısının düzenleneceği odada yapılan aramada bir dinleme cihazı bulundu. Cihaz, Devlet Güvenlik Servisi ve İç Güvenlik Ajansı tarafından söküldü ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

07.05.2024 13:59
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Polonya'da Katowice şehrinde Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı odada yapılan aramada dinleme cihazı bulundu.

Polonya'da Bakanlar Kurulu toplantısında casus paniği yaşandı. Polonya Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanlığı Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun bugün toplantı düzenleyeceği odada dinleme cihazı bulunduğunu bildirdi. Dobrzynski, cihazın 2024 Avrupa Ekonomi Kongresi dolayısıyla istisnai olarak Katowice şehrinde düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yapılan aramada tespit edildiğini aktardı. Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski, söz konusu cihazın Devlet Güvenlik Servisi ve İç Güvenlik Ajansı görevlileri tarafından söküldüğünü bildirdi.

Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanı Tomasz Simoniak basına yaptığı açıklamada, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtirken, dinleme cihazının yerleştirilme zamanına ilişkin şimdilik bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polonya'da Bakanlar Kurulu Toplantısında Dinleme Cihazı Bulundu - Son Dakika

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