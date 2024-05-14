Polonya'da maden göçüğü: 2 işçi hayatını kaybetti, 10 madenci yaralandı - Son Dakika
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Polonya'da maden göçüğü: 2 işçi hayatını kaybetti, 10 madenci yaralandı

Polonya'nın güneyindeki Myslowice kentinde faaliyet gösteren Myslowice-Wesola madeninde meydana gelen göçük sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 10 madenci yaralandı. Göçük altında mahsur kalan bir madenciyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

14.05.2024 13:53
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Polonya'nın güneyindeki bir madende göçük meydana gelmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 10 madenci yaralandı. Madende mahsur kalan bir madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Polonya'nın güneyindeki Myslowice kentinde faaliyet gösteren Myslowice-Wesola madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği bölgedeki 15 madenciden 11'i kaçmayı başarırken, 4 madenci mahsur kaldı. Kaçmayı başaran madencilerden 9'u hafif yaralı olarak çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 870 metre derinlikte meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sabah saatlerinde çıkarmayı başardığı 1 madenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Halen göçük ve metan gazı patlaması riski bulunan madende çalışmalarını güçlükle yürüten kurtarma ekipleri, 2 madencinin de cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan dördüncü madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Maden, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polonya'da maden göçüğü: 2 işçi hayatını kaybetti, 10 madenci yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da maden göçüğü: 2 işçi hayatını kaybetti, 10 madenci yaralandı - Son Dakika
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