Polonya'da Suikast Çağrısı Yapan Genç Gözaltında - Son Dakika
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Polonya'da Suikast Çağrısı Yapan Genç Gözaltında

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23 yaşındaki bir kişi, üst düzey politikacılara suikast çağrısı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Polonya'da üst düzey politikacılara suikast çağrısında bulunmakla suçlanan 23 yaşındaki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Polonya Siber Suçlarla Mücadele Merkezi Bürosundan yapılan açıklamada, üst düzey politikacılara yönelik suikast çağrısında bulunduğu gerekçesiyle Lublin'in doğu bölgesinde ikamet eden 23 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Polis memurlarının çevrimiçi bir platformda birden fazla kişinin "ortadan kaldırılmasını" isteyen ve önde gelen politikacılara yönelik bir suikast girişiminin düzenlenmesini öneren bir paylaşım yapıldığını tespit ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Savcı, söz konusu kişiyi doğrudan soykırım işlemeyi amaçlayan bir eyleme zemin hazırlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, barışa, insanlığa ve savaşa karşı suçlara hazırlık yapmak ve kamuoyu önünde suç işlemeye teşvik etmekle suçladı" denildi. Savcı Mariusz Boron, suikast çağrısıyla hedef alınanların Polonya'nın en büyük iki partisinden isimler olduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan şahıs, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Polonya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da Suikast Çağrısı Yapan Genç Gözaltında - Son Dakika

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