Porto Riko'da plajda 3 çocuk yıldırım çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Porto Riko'da plajda 3 çocuk yıldırım çarpması sonucu yaralandı

ABD'ye bağlı Porto Riko'daki sahil kenti Isabela'daki Montones de Isabela Plajı'nda bulunan 3 çocuk yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Çocuklar Aguadilla'daki Good Samaritan Hastanesine kaldırıldı. Durumlarından biri stabil olsa da diğer çocuğun durumu kritik.

28.05.2024 21:25
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Porto Riko'da plajda bulunan 3 çocuk yıldırım çarpması sonucu yaralandı.

ABD'ye bağlı Porto Riko'daki sahil kenti Isabela'daki Montones de Isabela Plajı'nda bulunan 3 çocuğu yıldırım çarptı. Yetkililer, çocukların yaşlarının 7, 10 ve 12 olduğunu belirterek, Aguadilla'daki Good Samaritan Hastanesine kaldırıldığını aktardı. Yetkililer, 7 yaşındaki çocuğun bacaklarını hissetmediğini ancak durumunun stabil olduğunu ifade ederek, 12 yaşındaki çocuğun ise durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, çocukların yıldırım çarpması sonucu yere yığıldıkları ve çevredekilerin çocuklara ambulans gelene kadar ilk yardımı yaptığı görüldü. - SAN JUAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Porto Riko'da plajda 3 çocuk yıldırım çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

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