Poşetle yüzünü ve ayaklarını saklamaya çalışan hırsız kamerada - Son Dakika
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Poşetle yüzünü ve ayaklarını saklamaya çalışan hırsız kamerada

Kastamonu'da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs, yakalanmamak için kafasına ve ayaklarına poşet geçirdi. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızın ilginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs, market poşetleriyle başına ve ayaklarına geçirdiği şekilde iş yerlerine girerek hırsızlık yapmış ve kaçmıştır.

25.04.2024 23:09
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Kafasına ve ayaklarına geçirdiği poşetle hırsızlık yapan şahıs kamerada

Poşetle yüzünü ve ayaklarını saklamaya çalışan hırsız kamerada

3 iş yerini soydu yakalanmamak için kafasını ve ayaklarına poşet geçirdi

KASTAMONU - Kastamonu'da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalanmamak için kafasına ve ayaklarına poşet geçirdi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanan hırsızın, ilginç hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki 3 iş yerinden gelen hırsızlık ihbarlarının ardından harekete geçti. Ekipler tarafından 3 ayrı iş yerinde de yapılan incelemelerde hırsızın aynı şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanmamak için kafasına ve ayaklarına market poşeti geçiren M.D. isimli şahıs, ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

İlginç hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, şahsın güvenlik kameralarına yakalanmamak için bulduğu ilginç çözümle hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın yakalanmamak için başına ve ayaklarına geçirdiği market poşetleri ile iş yerinin önüne geldiği görülüyor. İş yerinin önünde bir süre çevreyi gözlemleyen şahıs daha sonra eline aldığı taş ile cep telefonu bayisinin vitrinini kırıyor. Şahıs daha sonra vitrinden aldığı çok sayıda cep telefonu ile birlikte koşarak uzaklaşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Poşetle yüzünü ve ayaklarını saklamaya çalışan hırsız kamerada - Son Dakika

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