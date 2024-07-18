Posof'ta altyapı çalışmaları tamamlandı, asfalt serim çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Posof'ta altyapı çalışmaları tamamlandı, asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Posof\'ta altyapı çalışmaları tamamlandı, asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından ekipler, ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına hız verirken asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci'nin talimatları ile harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Yol yapım çalışmaları, diğer mahallelerde de plan ve program dahilinde devam edecek. 'Yüzü gülen, nefes alan Posof' için her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini kaydeden Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, ilçeye uzun ömürlü ve modern yollar kazandırmak için gayretle çalışacaklarını söyledi. Başkan Demirci; 'İlçemiz genelinde Doğalgaz altyapısının ardından bozulan ve tahrip olan sokaklarda asfaltlama çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yollarımızı daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Bundan sonra da yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi. - ARDAHAN

18.07.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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Ardahan'ın Posof ilçesinde altyapı çalışmalarının bitmesinin ardında ekipler, ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına hız verirken asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci'nin talimatları ile harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Yol yapım çalışmaları, diğer mahallelerde de plan ve program dahilinde devam edecek.

'Yüzü gülen, nefes alan Posof' için her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini kaydeden Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, ilçeye uzun ömürlü ve modern yollar kazandırmak için gayretle çalışacaklarını söyledi. Başkan Demirci; "İlçemiz genelinde Doğalgaz altyapısının ardından bozulan ve tahrip olan sokaklarda asfaltlama çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yollarımızı daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Bundan sonra da yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Posof'ta altyapı çalışmaları tamamlandı, asfalt serim çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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