Posof'ta Elektrik Çarpması, 1 Ölü - Son Dakika
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Posof'ta Elektrik Çarpması, 1 Ölü

Posof\'ta Elektrik Çarpması, 1 Ölü

62 yaşındaki Yavuz Öter, elektrik hattına temas ederek hayatını kaybetti.

05.10.2024 11:04
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- Ardahan'ın Posof ilçesinde elektrik akımına kapılan 62 yaşındaki Yavuz Öter, hayatını kaybetti.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Süngülü köyündeki evinde çalışma yapan Yavuz Öter (62), elektrik hattına temas edince akıma kapıldı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yavuz Öter'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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